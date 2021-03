진주시, 노령층 백신 접종 의향 조사 … 동의율 72.7%

75세 이상 어르신 대상 방문과 비대면 접종 동의 여부 조사



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 75세 이상 어르신을 대상으로 코로나19 백신접종 의향을 조사한 결과 동의율이 도내에서 가장 높은 72.7%로 나타났다고 28일 밝혔다.

시는 18일부터 30개 읍면동 945명의 통·리장이 페이스쉴드, 마스크, 방역 장갑을 착용하는 등 방역지침을 준수하며 75세 이상 어르신을 대상으로 방문과 비대면으로 접종 동의 여부를 조사했다.

전체 인구 대비 75세 이상 고령자 인구가 도내에서 상대적으로 높은 진주시의 75세 이상 백신접종 동의 조사 대상자 수는 2만4511명으로 나타났다.

26일 기준 진주시의 75세 이상 어르신 백신접종 동의 여부를 조사한 사람은 2만2738명으로 조사율은 92.77%이다. 이 중에서 백신을 접종하겠다고 동의한 사람은 1만7811명으로 대상자 대비 접종 동의율은 72.67%이다.

한편 75세 이상 어르신에 대한 코로나19 백신접종은 오는 4월1일부터 진주, 창원, 양산, 통영시를 시작으로 도내 전역으로 확대된다.

