정재각 함양도의원 후보, 선거사무소 개소 … 이낙연 위원장 참석 지지 호소

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 더불어민주당 경남 함양군 도의원 정재각 후보는 함양읍 동문사거리에 있는 선거사무소에서 개소식을 열었다고 28일 밝혔다.

개소식에서는 유력한 대권주자로 거론되고 있는 이낙연 민주당 상임선거대책위원장이 직접 방문, 정재각 후보 지지 호소에 동참했다.

지원 유세에 나선 이낙연 위원장은 "아직 단 한 번도 민주당에서 도의원을 배출하지 못한 지역이지만, 당당하게 선거에 임하는 청년 농부 정재각 후보에게 깊은 감명을 받았다"며 "정 후보 당선을 위해 당 차원에서도 최선을 다하도록 애쓰겠다"고 강조했다.

산청·함양·거창·합천 지역위원회 서필상 위원장은 이날 이 전 대표에게 대전-진주간 철도 건설을 내년 대선의 공약으로 채택해줄 것을 건의했다.

한편 당 대표 후보로 나선 송영길 의원도 선거사무소를 방문, 함양읍 일대에서 정재각 후보의 유세를 지원했다.

