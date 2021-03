[아시아경제 이춘희 기자] 해군 장교가 음주운전 사고를 내고 달아났다 경찰에 검거됐다.

28일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 A(51) 해군 중령을 도로교통법 상 음주운전과 사고 후 미조치 혐의로 입건해 조사하고 있다.

A 중령은 전날 오후 10시30분께 음주 상태로 자신의 승용차를 운전하다 강남구 압구정동에서 앞서가던 택시를 추돌한 후 별도의 조치 없이 영등포구의 주거지까지 운전한 혐의를 받고 있다. 피해 택시 운전기사는 허리 등에 경상을 입었다.

경찰은 차량이 사고를 내고 도주했다는 신고를 접수하고 사고 발생 후 1시간20분여만에 주거지 지하주차장에서 차 안에 잠들어 있는 A 중령을 검거했다. A 중령의 혈중 알코올 농도는 면허 정지(0.03~0.08% 미만) 수준이었다. A 중령은 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.

경찰은 현재 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr