동대문구, 경희대·외대 연계 ‘인도 인문학 여행’ 등 3개 프로그램 개설

대학교 전문 교수진 편성…질 높은 평생학습 프로그램 제공

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 ‘대학 연계 인문학 평생학습 프로그램’에 참여할 수강생을 모집한다.

구는 한국외대(인도연구소, 국제지역센터), 경희대(중앙박물관)와 연계, ▲인도 인문학 여행 ▲세계의 도시 문화를 품다 ▲한국의 전통 도자기와 가구 등 3개 강좌를 개설, 4월8일부터 5월27일까지 프로그램을 운영한다.

강의는 전문 교수진과 학예사가 실시간 온라인으로 진행한다.

수강생은 스마트폰이나 PC 등을 활용해 강의에 참여할 수 있으며, 실시간 강의로 강사와 즉각적인 소통이 가능하다. 박물관 수업의 경우 온라인 박물관 VR 체험방식을 도입한다.

수강을 희망하는 구민은 동대문구 평생학습관 홈페이지 평생학습강좌→강좌신청로 신청하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “지역내 대학과 다양한 평생학습 프로그램 운영을 통한 구민에게 질 높은 고등 교육 기회를 제공, 지속적인 교육 지원을 통해 구민의 꿈을 여는 평생학습도시를 구현해 나가겠다”고 밝혔다.

동대문구 평생학습관으로 문의하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr