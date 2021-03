치킨·떡볶이 먹방 도전하며 농담까지…'보수·진지'의 아이콘 유승민이 달라졌다

[아시아경제 최은영 기자] 유승민 전 국민의힘 의원이 '깜짝 먹방'을 선보였다. 누리꾼들은 지금껏 보수적이고 진지한 이미지로 비춰졌던 유 전 의원의 변신에 놀라면서도 "좋은 인연이 보기 좋다"며 응원하고 나섰다.

26일 유 전 의원은 구독자 14만 2000명을 가진 '욘니와 치애' 유튜브 채널에 출연해 10여분간 치킨과 떡볶이를 먹으며 '먹방'을 찍었다.

'욘니와 치애'는 소아조로증을 앓는 15살 홍원기 군과 그의 아버지 홍성원 목사가 운영하는 채널이다. 홍 군은 KBS 시사교양프로그램 '인간극장'에 출연해 유명세를 끈 바 있다. 소아조로증은 어린 아이에게 조기 노화현상이 나타나는 유전 질환이다.

이날 방송에서 홍 목사는 "원기를 도와주고 응원하는 분들과 먹방을 찍어보려고 한다"라며 "첫번째 손님으로 유승민 전 의원님을 모셨다"라고 밝혔다.

이어 "여러분들은 아마 잘 모르실거다. 워낙 유 전 의원님이 말씀을 잘 안하려고 하셔서"라며 유 전 의원과의 인연을 소개했다.

지난 2017년 첫 인연을 맺은 유 전 의원은 홍군의 가족과 친구들을 국회에 초청하기도 하고 소아조로증 환우들을 위한 봉사단체를 설립하는 데에 힘을 보태는 등 꾸준한 교류를 했던 것으로 전해졌다. 이날 방송에서도 유 전 의원은 홍 군과 친근하게 평범한 일상 대화를 이어갔다.

평소 보수적이고 진지한 스타일을 보여준 유 전 의원은 이날 소탈한 모습으로 눈길을 끌었다. SBS 드라마 '펜트하우스2'를 즐겨본다는 홍 군의 말에 "그거 보면 안되는데. 펜트하우스 나오는 국회의원은 옷도 이상하더라"라고 농담을 던졌다.

또한 14만명이 넘는 인기 유튜버 홍 군을 향해 "나도 유튜브 새로 하려고 하거든. 아저씨 인기가 더 올라야 하는데"라며 '셀프 디스'를 하기도 하며 웃음을 자아냈다.

유 전 의원의 깜짝 '먹방'이 공개되자 누리꾼들은 "좋은 인연이다. 따뜻해서 보기 좋다", "유승민 의원이 오랜 후원자라는 이야기만 들었는데, 출연까지 해주시니 감사하다", "정치를 떠나 훈훈한 모습이다. 응원한다" 등의 반응을 보이고 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr