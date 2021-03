[아시아경제 장세희 기자]지난해 말 경기 고양시에서 실종된 발달 장애인 장준호 씨로 추정되는 남성의 시신이 오늘 한강에서 발견됐다.

경기 일산동부경찰서는 27일 오전 7시경 일산대교 인근 한강에 남성 시신이 떠 있다는 신고를 접수했고, 지난해 12월 28일 어머니와 함께 행주산성 둘레길에서 산책하다 실종된 발달 장애인 21살 장준호 씨일 가능성이 큰 것으로 보인다고 밝혔다.

경찰 관계자는 "지문 확인과 부검 등을 실시해 장 씨인지 확인할 예정"이라고 설명했다.

실종 당시 장씨는 짙은 남색 점퍼에 검은색 바지와 회색 티를 입었고, 어두운색의 운동화를 신고 있었다.

한편 장씨는 지난해 12월 28일 평화누리길 행주산성둘레길에서 어머니와 산책을 하다 실종됐다.

세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr