이낙연 "부동산 범죄 끝장보겠다"…특별법으로 이익 환수 소급 적용

친일재산귀속법·부패재산몰수특례법 등 소급적용 전례 언급

모든 공직자의 재산등록 의무화도 시행

[아시아경제 장세희 기자]이낙연 더불어민주당 상임선거대책위원장은 27일 소급적용 조항이 빠진 '한국토지주택공사(LH) 방지 5법'에 대해 재개정을 추진하겠다고 밝혔다. 부동산 투기로 부당이득을 취한 자에 대한 처벌을 강화하겠다는 것이다.

이 위원장은 이날 사회관계망서비스(SNS)에서 지난 24일 국회를 통과한 한국토지주택공사법·공공주택특별법 개정안을 언급하며 "이번 사태를 일으킨 LH 직원에게 소급적용하는 조항은 담지 못했다. 그 결정은 공직자의 잘못을 철저히 처벌하라는 민의를 충분히 받들지 못한 것"이라고 지적했다. 이어 "법률을 개정하거나, 특별법을 만들어서라도 부당이득을 몰수하는 방안을 추진하겠다"고 말했다.

그는 "친일재산귀속법, 부패재산몰수특례법, 불법정치자금몰수특례법, 특정재산범죄수익환수법 등 소급적용의 전례가 있다"며 "국민의 뜻을 입법으로 받들겠다"고 강조했다.

공직자윤리법에 대해서도 "모든 공직자의 재산등록을 의무화하도록 강화해야 한다. 재개정을 독려하겠다"고 말했다.

아울러 3월 국회에서 처리하지 못한 공직자 이해충돌방지법도 4월 국회에서 반드시 처리하겠다는 뜻도 밝혔다. "야당이 반대하면 민주당 단독으로라도 처리하도록 설득하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "국민의 꿈과 희망을 짓밟는 부동산 범죄, 이번에 끝장을 보겠다"고 강조했다.

세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr