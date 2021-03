인구절벽에 빠진 이탈리아 6000만명선 붕괴

이탈리아 출생아 수 40만명대…전년比 1만6000명 줄어

ISTAT "코로나19 일정 부분 영향 미쳐"

[아시아경제 장세희 기자]코로나 19로 이탈리아의 인구 절벽 현상이 더욱 빨라졌다.

이탈리아 통계청(ISTAT)이 26일(현지시간) 공개한 인구 통계에 따르면 작년 한 해 출생아 수는 40만4104명으로 전년 대비 근 1만6000명가량 줄었다. 이는 1870년 이탈리아 통일 이래 최저치다.

반면에 작년 사망자 수는 74만6146명으로 제2차 세계대전 이래 최대를 기록했다. 전년 대비 무려 11만2000명 가까이 증가했다. 코로나 19 사태가 일정 부분 영향을 미쳤다고 ISTAT는 설명했다.

그 여파로 작년 12월 31일 기준 이탈리아 인구는 연초 대비 38만3922명 감소한 5925만7566명으로 집계됐다.

2014년 처음 6000만 명 선을 돌파한 이래 6년 만에 다시 5000만명 대로 내려앉은 것이다.

