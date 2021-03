[포토]중랑구 예방접종센터 75세 이상 어르신 접종 사전준비 완료

[아시아경제 박종일 기자] 25일 오후 2시 중랑문화체육관(사가정로72길 47)에 설치된 중랑구 예방접종센터에서 75세 이상 어르신 예방접종을 대비한 모의훈련이 이뤄졌다.

류경기 중랑구청장과 유관기관 관계자들이 참관한 가운데 실시된 이날 모의훈련에서는 접수, 예진, 접종, 이상반응 관찰, 응급처치 등 예방접종 전 과정이 실전과 같이 진행됐다.

류경기 중랑구청장은 “어르신들께서 불편 없이 안전하게 접종을 받으실 수 있도록 철저히 준비하고 훈련하는 것이 우리의 책무이며 어떤 상황에서도 신속하고 정확히 대처할 수 있도록 하겠다”며 “코로나19 상황에서 모든 기관의 지혜와 힘을 모아야 하는 이때 협력해주신 많은 분들께 감사드린다”고 말했다.

구는 오는 4월1일부터 예방접종센터에서 75세 이상 어르신 2만7084명을 대상으로 화이자 백신접종을 시작한다. 예방접종센터 운영시간은 오전 8시부터 오후 5시까지, 어르신들이 편하게 방문할 수 있도록 사가정역과 접종센터 간 순환버스 1대와 권역별 셔틀버스 8대도 운영한다.

