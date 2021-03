[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 26일 경남 산청군 산청읍 경호강변 한 바퀴 둘러볼 수 있는 6.5㎞ 구간 '느림의 길'에 벚꽃이 만개했다.

