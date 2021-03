송전터미널~용인시청 잇는 21번 버스 29일부터 운행

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 오는 29일부터 이동읍 송전터미널을 출발해 덕성리ㆍ천리와 역북지구를 거쳐 용인시청으로 향하는 21번 시내버스 노선을 신설한다.

대중교통 이용이 불편한 처인구 이동읍과 남동 지역 주민들의 교통편의 제고를 위한 조치다.

이 노선은 송전터미널에서 출발해 명지대입구 사거리 등 역북지구를 거쳐 용인시청까지 운행된다.

기존 이동읍 주민들은 용인터미널을 경유해야 하는 불편이 있었지만, 노선 신설로 경전철과 광역버스로 보다 편리하게 환승할 수 있게 됐다.

신설 노선은 하루 24번 운행하며, 배차간격은 30~50분이다.

용인시는 이와 함께 모현읍, 남사읍, 원삼면에서도 역북지구와 시청 방면으로 편리하게 올 수 있도록 기존 노선 연장ㆍ출퇴근 시간대 노선 신설 등을 다각도로 검토하고 있다.

백군기 용인시장은 "이번 노선 신설로 시민들의 교통 편의가 개선되길 기대한다"며 "교통약자, 대중교통 이용이 불편한 지역에 대한 보완책을 마련해 시민 모두가 만족할 교통망을 구축해 나가겠다"고 강조했다.

