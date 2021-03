롯데컬처웍스 '조선구마사' 공동제작·부분투자 철회

"시청자 불편 일으킨 부분에 도의적 책임 통감"

롯데컬처웍스는 드라마 '조선구마사'의 공동제작·부분투자를 철회한다고 26일 전했다. 관계자는 "최근 불거진 문제의 심각성에 공감한다"며 "내부 협의를 거쳐 취소를 결정했다"고 설명했다. "시청자들에게 불편을 일으킨 부분에 도의적 책임을 통감한다. 조속히 정리될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이 드라마는 지난 22일 첫 방송에서 기생집 술상에 오른 월병·피단 등 중국풍 소품과 태종의 무자비한 학살 장면 등으로 역사 왜곡 논란을 야기했다. 최근 중국이 김치·한복 등을 자국 문화라고 주장하는 상황에서 공중파 전파를 타 대중의 분노를 샀다. 비판이 거세지자 KT, LG생활건강, CJ제일제당 등 다수 기업은 해당 드라마에 대한 광고를 취소했다.

이에 SBS는 26일 방영권 구매 계약을 해지하고 방송을 취소했다. 관계자는 "촬영을 80%가량 마쳐 경제적 손실·편성 공백 등이 우려되지만, 지상파 방송으로서 무거운 책임감을 느껴 결단을 내렸다"고 설명했다.

