문화비축기지, 안전한 '우리동네 공원여행' 프로그램 운영

‘공원놀이터 완전 정복’, ‘따릉이 코스’ 등 비접촉형 공원여행 취향별로 소개

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 문화비축기지가 봄철 공원 방문객들을 위해 사회적 거리두기를 실천하며 안전하게 공원을 즐길 수 있도록 가족과 어린이를 위한 프로그램을 운영한다고 26일 밝혔다.

문화비축기지에서 월드컵공원, 난지한강공원까지 6개 공원을 여행하는 우리동네 공원여행 지도는 혼자서도 재미있게 즐길 수 있는 산책로 설명과 공원마니아를 자처하는 시민들이 설계한 개성 만점 네 가지 코스를 담고 있다. 지도와 함께라면 우리동네 6개 공원을 비접촉형으로 여행할 수 있다.

우리동네 공원여행 지도는 문화비축기지 및 월드컵 공원 안내소 등에서 배포하며 누구나 이용할 수 있다. 공원여행지도의 코스를 체험 후 개인 SNS에 해시태그로 인증하면 추첨을 통해 우리동네 공원여행지도가 그려진 손수건을 선물로 제공한다.

문화비축기지의 역사와 공간의 이야기를 담은 활동지 '탱크야 놀자!'는 어린이들이 스스로 공원을 탐방하며 퀴즈를 풀고 체험할 수 있는 놀이형 프로그램이다. 문화비축기지 안내동에서 무료로 배포하며 활동지의 퀴즈를 모두 풀고 다시 안내동으로 가져온 어린이에게는 ‘문화비축기지 입체카드 만들기’를 선물로 제공한다.

남길순 서부공원녹지사업소장은 “공원방문객들의 즐거운 공원나들이와 안전한 봄소풍을 위해 공원관리와 방역에도 만전을 기하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr