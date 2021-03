홈플러스, 27일에 ‘딱 하루데이’…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 27일 ‘딱 하루데이’ 행사를 열고 각종 신선식품부터 생활용품, 가전제품까지 전 카테고리에 걸쳐 인기 상품을 최대 50% 할인 판매한다고 26일 밝혔다.

홈플러스는 마이홈플러스멤버십 회원을 대상으로 농협 안심한우를 최대 50% 할인 판매한다. 겨울 한파를 이겨낸 봄수박은 전점 1만5000통 한정 물량으로, 완도 전복은 전점 10만 마리 한정으로 특별 기획해 선보인다.

득템찬스 1+1 행사를 통해 소비자들이 각종 인기 생필품을 원 플러스 원으로 구매할 수 있는 기회도 제공한다. 수산 통조림 10여 종, 서울 슈레드 모짜렐라 치즈, 해표 식용유, 다우니 세제 4종, 유한킴벌리 생리대 9종 등이다.

홈플러스 관계자는 “창립행사 막바지 더 많은 고객의 물가 스트레스를 낮추기 위해 하루 단위의 행사를 추가 마련했다”며 “한정 물량으로 마련한 행사로 이 날 매장을 찾는 고객분들은 모두 만족할만한 쇼핑을 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.

