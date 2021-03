'개항 20돌' 인천국제공항 역사관 오픈

[아시아경제 김혜원 기자] 인천국제공항공사는 올해 인천국제공항 개항 20주년을 기념해 제2여객터미널에 역사관을 개관했다고 25일 밝혔다.

개관식에는 김경욱 인천국제공항공사 사장, 강동석 인천국제공항공사 초대사장, 공항 상주 기관장 및 관계자들이 참석해 역사관의 오픈을 축하했다.

인천국제공항 역사관은 인천국제공항 제2여객터미널 일반지역 5층 홍보전망대 내에 위치하며, 공항 이용객 및 방문객 등 누구나 무료로 이용이 가능하다. 이용 시간은 오전 7시부터 오후 8시까지다.

인천국제공항 역사관은 인천국제공항의 건설에서 성공적인 운영 및 미래 성장 사업에 이르기까지 개항 이후 20년간의 발자취를 아우를 수 있도록 ▲최고를 향한 도전 ▲글로벌 스탠다드 ICN ▲열정과 도전의 순간들 ▲내일을 향한 비상 ▲JOY! ICN의 5가지 테마 공간으로 구성됐다.

역사관의 입구에 조성된 '최고를 향한 도전' 코너는 국내 신진 문화예술 작가와 협업해 인천국제공항의 건축물을 형상화했으며 '글로벌 스탠다드 ICN'에서는 입지 선정 단계에서부터 오늘날 글로벌 허브 공항으로 성장하기까지 인천국제공항의 주요 연혁과 항공 네트워크 현황을 전시한다.

'열정과 도전의 순간들' 코너에서는 인천국제공항의 건설 및 운영을 가능하게 한 공항 상주 직원 및 유관기관 관계자들의 도전의 순간들을 전시하며 '내일을 향한 비상' 코너에서는 4단계 건설 사업, 융복합 문화·산업 벨트 구축 등 인천국제공항의 미래 비전을 조망한다.

'JOY! ICN' 코너는 수하물 처리 시스템 가상현실(VR) 체험, 인천국제공항을 배경으로 한 순간포착 사진촬영 등 다채로운 체험 프로그램으로 구성돼 있다.

김 사장은 "이번 역사관 오픈을 계기로 개항 20주년을 맞은 인천국제공항의 발자취를 돌아봄으로써 새로운 20년을 향한 도약과 혁신을 준비해 나갈 계획"이라고 말했다.

