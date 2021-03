산청군, 한방약초축제 '청년 기획단' 선발 … "평상시 아이디어 개발"

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 한방약초축제위원회가 약초축제는 물론 산청의 각종 축제와 관광 활성화를 위해 '청년축제기획단'을 선발했다고 26일 밝혔다.

청년축제기획단은 지역에서 활동하고 있는 19세 이상 39세 이하의 청년 5명으로 구성됐다. 이들은 산청한방약초축제를 비롯한 산청의 축제와 관광 활성화에 대한 다양한 아이디어를 제안한다.

청년층의 축제 참여를 확대하기 위한 ▲온라인 활성화 콘텐츠 ▲비대면 온라인 체험 행사 ▲지역축제와 연계된 청년 프로그램 개발 등을 추진한다. 특히 청년축제기획단이 직접 시행 가능한 프로그램은 추진 사업비도 지원할 예정이다.

축제위는 매월 간담회 또는 서면으로 기획단의 아이디어를 받아 실천 가능성, 필요성, 기대효과 등을 검토한 후 축제 추진계획에 반영할 계획이다.

임종식 산청한방약초축제 위원장은 "축제기획단을 통해 청년층의 축제 참여 확대 방안을 청년과 함께 고민해 나가고자 한다"며 "약초축제는 물론 우리 산청의 각종 축제와 관광 발전에 크게 이바지할 것으로 기대된다"고 했다.

