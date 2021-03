경기소방, 재난현장대응 전문가 37명 뜬다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 재난 현장에 효율적으로 대응하기 위해 37명 베테랑으로 전문가 그룹을 꾸렸다.

경기소방본부는 25일 수원 권선구 본부에서 베테랑 소방관들로 구성돼 각종 현장대응 관련 현안과 시책 추진을 자문하는 역할을 할 '재난현장대응 전문가 그룹' 출범식을 갖고, 본격 활도에 들어갔다고 밝혔다.

재난현장대응 전문가 그룹은 화재진압과 인명구조, 소방차량 등 3개 분야의 베테랑 소방관 37명으로 구성됐다.

전문가들은 분기별 정례회의와 수시 비대면 회의를 통해 현장대응 관련 주요 현안 및 시책 추진을 자문하는 역할을 한다.

특히 대형 및 특수재난 발생 시 현장에서 전략 수립 및 현장 활동 자문을 맡는다.

권용성 경기소방본부 재난대응과장은 "우리 사회는 안전과 관련한 다양한 문제에 직면해 있다"며 "분야별 전문가들이 머리를 맞대 재난을 예방하고 재난발생 시 더욱 효율적으로 대처해 나갈 수 있을 것"이라고 기대감을 표시했다.

