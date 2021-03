G마켓·옥션, 종근당건강 인기 상품 최대 30% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 오는 28일까지 종근당건강과 함께 ‘건강 더 뉴 클래스’ 프로모션을 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 행사에서는 기획 상품을 단독으로 선보이고, 인기 상품은 최대 30% 할인가에 판매한다. 락토핏 생유산균 골드(50포·5통)는 락토핏 생유산균 화이버 1박스를 사은품으로 묶어 500세트 한정수량으로 판매한다. 아이클리어 루테인 지아잔틴 3박스는 루테인 1박스와 묶어 쿠폰 최대 할인가 3만5900원에 구입할 수 있다.

1만원 이상 행사 상품 구매 시 최대 5천원까지 할인되는 ‘종근당건강 15% 중복할인쿠폰’을 증정한다. 쿠폰은 ID당 매일 3회씩 다운로드할 수 있다. 여기에 G마켓과 옥션에서 별도로 진행중인 ‘봄봄마켓 할인쿠폰’도 중복으로 적용 가능하다.

프로모션 기간 내 행사 상품을 구매한 모든 고객을 대상으로 자동 응모되는 이벤트도 마련했다. LG워시타워(1명), LG오브제 스타일러(1명), 다이슨 V11(1명), 삼성 큐브에어(1명), 앳플리 인바디 스마트 체중계(5명) 등 총 700만원 상당의 사은품이 준비됐다.

이베이코리아 관계자는 “코로나19 상황 속에 환절기까지 접어들면서 건강식품에 대한 관심이 크게 증가하고 있다”며 “파격적인 혜택으로 행사를 마련했고, 좋은 상품을 빠르게 합배송으로 받아 볼 수 있도록 스마일배송 상품으로 구성했다”고 말했다.

