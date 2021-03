전자랜드, 결식우려아동 위한 주거환경개선 프로젝트 동참

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 25일 결식우려아동들을 위한 ‘행복얼라이언스 주거환경개선 프로젝트’에 동참한다고 밝혔다. 행복얼라이언스는 결식우려아동 문제 해결에 공감한 기업, 정부, 일반시민이 협력하는 사회공헌 네트워크다.

전자랜드는 이천·용인·광주 지역의 결식우려아동 중 주거환경개선이 필요한 5명의 아동에게 대형 주방가전과 가전 세척 서비스를 지원한다. 이번 프로젝트에는 전자랜드, SK하이닉스, SK매직, SKC, 한미글로벌, 일룸, 이브자리, 티앤씨재단 등 총 8개 멤버사가 참여해 시공비용부터 가전과 가구, 창문 단열필름과 이불 세트 등을 지원할 예정이다.

전자랜드 관계자는 “복지 사각지대에 있는 아이들에게 깨끗한 주거환경을 제공해 아이들이 밝게 성장할 수 있도록 돕고자 이번 프로젝트에 동참하게 됐다”며 “올해도 고객들에게 받은 사랑을 도움이 필요한 곳에 나누고자 최선을 다할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr