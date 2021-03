사우디 왕세자, 코스닥 상장 게임사 SNK 왜 품었나…韓 게임 정조준한 오일머니

코트라 "국내 게임사, 사우디 뿐만 아니라 중동 시장으로도 나아갈 좋은 기회"

[아시아경제 이선애 기자] 코스닥 상장 게임기업 SNK가 드디어 사우디아라비아 왕세자 품에 안겼다. 주식 양수도 계약 대금 지급이 2개월 이상 연기되면서 투자자들의 불안감이 높았지만 24일 '양수도 대금' 지급이 완료됐다. 사우디 왕실의 '오일머니'가 국내 상장 게임사에 투입(투자)된 것은 이번이 처음이다. 증권가는 사우디 왕실의 대대적인 투자 집행에 따른 SNK의 체질 개선이 이뤄질 것으로 보고, 나아가 국내 게임기업들의 중동 시장 진출이 탄력을 받을 것으로 내다봤다.

25일 한국거래소에 따르면 SNK는 전날 장 마감 후 최대주주가 주이카쿠(ZUIKAKU)에서 일렉트로닉게이밍디벨롭먼트컴퍼니(EGDC)로 변경됐다고 공시했다. 최대주주로 올라선 EGDC는 701만3579주를 보유하게 됐고 지분율은 33.30%이다. 인수금액은 2073억4572만원이다. 오는 4월6일 개최되는 임시 주주총회에서 임원 선임이 진행될 예정이다. 더불어 EGDC는 주식 양수도 거래 종결일로부터 3개월이 지난 시점에 별도 합의한 선행조건이 만족할 경우 공개 매수를 통해 372만7939주(17.7%)를 추가 취득할 예정이다. 이후 EGDC의 SNK 지분율은 51%가 된다.

EGDC는 사우디 무함마드 빈살만 왕세자가 2011년 설립한 무함마드빈살만재단(MiSK재단)이 지분 100%를 보유하고 있다.

사우디 왕세자가 SNK를 고집한 이유는 무엇일까. 게임·증권업계는 아시안게임에 e스포츠가 정식 종목으로 선정됐고, 사우디 수도 리야드가 2034년 하계아시안게임 개최 도시로 정해진 것에 배경이 있다고 보고 있다. 아시아올림픽평의회(OCA)는 '2022 항저우 아시안게임'에 e스포츠를 정식 종목으로 선정했다. 게임 종목은 정해지지 않았지만 아시아 e스포츠 연맹과 함께 e스포츠 정식종목 유치에 노력했던 관계사가 선택될 가능성이 크다. 관계사 중 한 곳이 SNK다.

사우디의 게임 산업을 성장시키려는 왕세자의 의지도 강하다. 사우디는 왕세자 주도로 '사우디 비전 2030'을 통해 산업 다각화를 추진중으로, 게임 산업에 적극적인 투자를 집행하고 있다. 왕세자가 이끄는 투자그룹인 사우디 국부펀드(PIF: Public Investment Fund)는 미국의 주요 게임사 3곳의 지분을 확보했으며, 총 투자금액은 33억달러에 달했다. 이의 연장선으로 SNK 지분 33.3%도 인수한 것이다.

김태민 코트라 사우디 리야드 무역관은 "왕세자의 SNK 투자는 향후 한국 게임의 중동 시장 진출의 가능성을 열어줄 것으로 보인다"면서 "사우디는 아직 모바일게임 시장이 성숙되지 않아 진출 가능성 및 발전 가능성이 큰 것으로 평가되는데, 이용 언어의 아랍어로의 변환만 잘 반영한다면 사우디 뿐만 아니라 중동 시장으로도 나아갈 좋은 기회가 될 것"이라고 전망했다.

사우디 게임 산업을 적극적으로 육성하기 위해 게임기업을 인수하는 것이라면, SNK 외에 또 다른 게임사를 눈여겨볼 가능성도 있다. 증권업계 한 관계자는 "중동 게임 시장은 성장세나 잠재력 면에서 높은 수요층을 확보한 시장"이라며 "왕세자가 주도해 게임사를 인수할 정도라면 향후 국내 게임 업계에 대한 대규모 투자가 집행될 가능성이 크다"고 말했다.

이례적으로 대규모 오일머니가 투입되는 만큼 SNK의 체질 변화도 주목 대상이다. SNK는 킹 오브 파이터, 사무라이 스피리츠, 메탈 슬러그, 아랑전설, 용호의 권, 비스트 버스터즈, 월화의 감사, 데이즈 오브 메모리즈 등 다양한 IP(지식재산권)를 통해 한국, 홍콩, 중국, 일본 등 아시아 지역과 북미 등 글로벌 시장을 공략하고 있다. 대규모 자금이 투입되면 자체 개발작이나 흥행 IP를 수주해 기업 성장 동력을 확보할 가능성이 크다. IP 라이선스 의존도를 낮추고 있는 만큼 오일머니의 유입은 SNK에 호재로 작용할 전망이다. 이 같은 가능성에 투자자들의 관심이 지속되면서 주가도 우상향이다. 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결 공시가 난 지난해 11월26일 SNK 종가는 1만2700원. 전일에는 2만9000원에 마감해 주가 상승률이 128.3%에 달했다. 25일 시가는 3만3000원으로 장 초반 3만5500원까지 치솟기도 했다.

SNK는 일본 게임업계의 흥망성쇠를 대표한다는 평가를 받는 기업이다. 현 SNK의 모태인 옛 SNK는 1973년 설립돼 킹 오브 파이터, 메탈 슬러그 등 흥행작을 만들어 내며 세계적인 인기를 끌었다. 하지만 1990년대 중반 이후 PC 보급과 함께 게임업계의 중심이 오락실 기기에서 PC 및 콘솔 게임으로 옮겨가면서 SNK는 2001년 파산을 선언했다. 현 SNK는 과거 SNK가 보유한 게임 IP 등을 분할해 분사시킨 기업으로, 2015년 홍콩 법인 주이카쿠가 인수했다. SNK는 2017년 처음으로 국내 증시 상장을 시도했고, 한 차례 상장을 철회한 끝에 2019년 5월 코스닥 시장에 상장하는 데 성공했다.

