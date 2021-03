‘동백상회’ 매장 차릴 분? 입점기업 신규모집 … 부산시, 제품 홍보·판매 지원

25일~4월13일까지 신청, 5월부터 4개월간 입점수수료 20% 내면 지원받아

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시(시장 권한대행 이병진)는 25일부터 부산지역제품 쇼핑샵 ’동백상회‘에 신규 입점할 기업을 모집한다.

’동백상회‘는 부산의 관문인 부산역 유라시아플랫폼 1층에 있는 부산 우수제품 쇼핑 매장이며 부산제품을 한 곳에서 보고 구매할 수 있는 곳이다.

입점 제품은 소비재 위주의 부산시 소재 중소기업과 소상공인 제품으로 식품, 생활용품, 화장품, 핸드메이드 제품 등이다.

동백상회는 판매공간을 자체적으로 보유하지 못하고 시장성을 검증받지 못한 잠재력 있는 중소?벤처기업의 창의적이고 혁신적인 제품들을 홍보·판매할 수 있는 테스트베드 역할을 맡는다.

부산형 O2O(온?오프라인 연계) 정책에 따라 올해 오픈 예정인 공공 모바일마켓 ’동백상회‘와 연계 판매도 지원한다.

부산시는 동백상회를 2020년 11월 구축, 2021년 4월까지 33개 최초 입점 기업의 홍보?판매를 지원했다. 오는 5월부터 입점하는 기업들은 9월까지(평가 후 연장 가능) 4개월간 20% 내외의 낮은 판매수수료율로 소비자에게 제품을 선보일 수 있는 입점 기회와 동백상회 매장과 판매사원 등을 지원받아 비용 부담을 덜고 제품을 홍보·판매할 수 있다.

부산역 동백상회 입점 희망 기업은 25일부터 4월 13일까지 부산경제진흥원과 부산시 홈페이지 공고란을 참고해 신청서를 작성한 뒤 제출해야 하며 신청된 기업을 대상으로 4월 중 서류평가와 선정위원회 심사를 통해 입점기업을 최종 선정할 예정이다.

이병진 부산시장 권한대행은 “동백상회가 지역 중소기업과 소상공인의 국내외 유통망 진출의 디딤돌이 되길 바라며, 유통시장의 대기업 과점화 등으로 시장진출에 어려움을 겪고 있는 지역 중소기업을 적극적으로 지원하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr