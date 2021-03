행안부, 26일 '재난안전산업 진흥 협의회' 첫 회의

협의회, 민간전문가와 지자체 관계자 30명으로 구성

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 26일 재난안전산업 진흥을 위해 현재 진행중인 사업에 대한 점검과 중장기적으로 나아갈 방향에 대해 논의하는 ‘재난안전산업 진흥 협의회’를 영상회의로 개최한다고 25일 밝혔다.

협의회는 민·관이 함께 재난안전산업 진흥 정책 등에 대해 논의하고 상호교류 할 수 있는 장을 마련하기 위해 올해 처음으로 구성됐다. 안전 관련 공공기관·학계·협회 등의 민간전문가와 안전산업 육성 조례 마련 등 안전산업을 적극 육성하고 있는 지자체 관계자 등 30명으로 구성했으며 이중 민간전문가는 지자체·공공기관 등의 추천을 받아 분야별로 다양하게 구성했다. 산업발전 단계에 맞춰 기반조성, 기술촉진, 판로개척 등 3개 분과도 함께 운영할 계획이다.

26일 개최하는 회의는 협의회 구성 후 처음 개최되는 회의로 3개 분과의 전문가가 모두 참여해 협의회 구성 및 운영 방향에 대해 논의할 예정이다. ‘재난안전산업 육성 방향’을 주제로 재난안전산업 관련 현재 진행 사업에 대한 점검과 중장기적으로 나아갈 방향에 대해 토론도 진행한다.

협의회는 이번 1차 회의를 시작으로 분과별 회의, 소그룹 회의 등을 활성화하여 주제에 따라 탄력적으로 운영하고 정책 입안, 정책 결정 등 각 단계별로 참여를 확대하여, 협의회의 실효성을 높여나갈 예정이다. 행안부는 이 같은 협의회의 자문결과를 적극적으로 정책에 반영하여 중앙·지방, 민·관 협업의 선진 사례를 만들어 갈 방침이다.

조상명 행정안전부 안전관리정책관은 “대형화·복합화되는 최근 재난상황에 효과적으로 대처하기 위해 재난안전 기술의 역할이 커지고 있어 ‘체계적인 재난안전산업 육성’이 어느 때보다 절실하다”며 “앞으로 협의회를 통해 민관이 함께 참여하여 실효성 있는 재난안전산업 정책을 수립하도록 노력하겠다”고 말했다.

