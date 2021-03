[포토]서울시농수산식품공사 송파지역아동센터 지원

지역사회 아동·청소년에게 건강 증진과 교육·문화체험 기회 제공 및 식문화 교육·직원 재능 기부 등 공사 자원 활용한 다양한 나눔 실현

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)와 송파구 내 지역아동센터인 송파희망세상(센터장 이정훈), 누리미(센터장 강성구), 솔빛(센터장 유승희), 구립문정1동(센터장 엄미경) 지역아동센터는 지역사회 아동·청소년의 건강 증진과 교육·문화 체험 기회 제공 등을 위해 ‘찾아가는 사회공헌 협약’을 23일 누리미 지역아동센터에서 체결했다.

이번 업무협약을 통해 공사는 지역아동센터에 가락시장의 영양 만점 식재료(과일, 육류)를 매월 2회 제공, 공사에서 운영하는 식문화 교육 프로그램, 도시텃밭, 1사1어촌 등과 연계해 건강한 식습관 교육 및 다양한 체험 기회도 제공할 예정이다.

또 기술 재능을 기부하는 공사 직원으로 구성된 기술봉사단을 통해 지역아동센터 주방 및 화장실 등 노후 시설 개선을 지원해 아이들이 보다 안전하고 편하게 시설을 이용할 수 있도록 하고, 직원 취미 동아리인 문화부와 운동부 활동 시에도 아동·청소년과 함께 하는 등 어려운 이웃을 위한 위로와 나눔도 실현할 예정이다.

김종근 공사 경영본부장은 “공사가 가지고 있는 인력과 시설 등 자원을 활용, 지역 사회에 공헌할 수 있게 돼 더 큰 의미가 있다”고 말했다.

강성구 누리미 지역아동센터장도 “아이들의 욕구(니즈)에 어울리는 다양한 체험 활동을 제공할 수 있게 돼 기쁘고, 좋은 일에 흔쾌히 동참해준 공사에 깊이 감사드린다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr