[국회의원 재산공개]與 지도부 평균 재산 27억원…이낙연 30억원

[아시아경제 오주연 기자] 여당 지도부의 평균 재산은 27억원이고, 이중 홍익표 더불어민주당 정책위의장의 재산이 가장 많았다.

25일 국회공직자윤리위원회가 공개한 정기 재산변동 신고 목록을 보면 더불어민주당 지도부 이낙연 상임선거대책위원장, 김태년 당대표 직무대행, 박광온 사무총장, 홍익표 정책위의장 등 4명의 평균 재산은 27억원으로 나타났다. 이낙연 상임선거대책위원장은 30억원, 김태년 당대표 직무대행은 8억 8700만원, 박광온 사무총장은 23억 6200만원, 홍익표는 47억원을 신고했다.

이 위원장은 재산이 지난해 28억 6000만원에서 1억 4900만원가량 늘었다. 이 위원장은 17억원 상당의 서울 종로구 '경희궁의 아침' 3단지 전용면적 174.55㎡ 아파트를 보유하고 있다. 또한 이 아파트 2단지에는 전세권 9억원이 설정돼있다. 총 아파트 재산만 26억 5000만원이다. 종전 가격에서 변동은 없었다.

이 위원장은 지난해 잠원동 아파트를 팔고 경희궁자이에 전세를 얻은 뒤 무주택 상태에서 4월 총선을 치렀다. 그러나 이후 배우자와 함께 전세를 끼고 매입한 바 있다. 이 아파트의 임대보증금 12억원은 채무로 기재됐다. 이 위원장의 재산이 늘어난 부분은 예금에서 발생, 종전 6억 7000만원에서 7억 9000만원대로 증가했다.

김 당대표 직무대행은 약 5억원대 경기도 성남시 수정구에 삼부아파트를 배우자와 함께 보유하고 있으며 예금으로는 4억원 가량이 있다고 신고했다.

강남 도곡동 한신아파트를 보유하고 있는 박 사무총장은 아파트 가격이 종전 8억 6400만원에서 12억 5300만원으로 3억 8900만원 올랐고, 기존 6억 2000만원에 살고 있던 전세 계약이 만료돼 8억원짜리 전세로 옮기면서 총 건물 보유 자산이 15억원에서 20억원대로 5억원 가량 늘었다. 총 재산은 기존 18억 5100만원에서 23억 6200만원으로 약 5억 1100원이 증가한 것으로 나타났다.

여당 지도부 중 재산이 가장 많이 늘어난 이는 홍 정책위의장이다. 홍 정책위의장은 보유 비상장주식이 법개정에 따른 변동신고로 인해 재산이 늘어난 경우다. 홍 정책위의장은 배우자와 6억원대의 성동구 행당동 행당동한진아파트를 소유하고 있으며 가격은 종전대비 8200만원가량 올랐다. 이어 예금이 5억원대 있으며 정치 후원회 기부금은 종전보다 4600만원 가량 늘어 1억 9000만원에 달한다. 배우자가 소유한 비상장주식인 주식회사 예인건축연구소 주식 1만주에 대한 보유액은 28억3200만원으로 신고했다. 이를 포함한 총 재산은 47억원으로, 종전 16억2000만원에서 30억8000만원가량 늘었다.

