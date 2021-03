조선대 LINC+사업단, 일자리 프로그램 공유·맞춤형 취업 지원 박차

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교 LINC+사업단은 24일 본관 LINC-UP 아름마루에서 ㈜게더링과 국제커리어센터와 광주 지역 일자리 프로그램 공유 및 맞춤형 취업 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이날 업무협약식에는 조선대 LINC+사업단 김춘성 단장 및 ㈜게더링 김대일 대표와 국제커리어센터 박민향 센터장이 참석했다.

김대일 대표는 조선대 영어영문학과 출신으로 지난 2019년 사회적기업을 창업, 대학의 동아리 홍보, 관리가 가능한 어플리케이션 ‘마이캠퍼스’를 출시했다.

김 대표는 광주사회적경제지원센터와도 유대 관계를 유지하며 활동을 하고 있다.

국제커리어센터는 지난 2011년부터 지역 청·장년들의 진로모색과 취업을 위한 다양한 프로그램들을 운영하고 있다.

특히 구직자와 기업에게 최적의 고용서비스를 제공하기 위해 끊임 없이 노력하고 있으며 ‘청년층뉴스타트프로그램’을 시작으로 취업성공패키지, 청년내일채움공제, 중소기업탐방프로그램, 광주청년일경험드림사업 등 정부 부처의 일자리 사업들을 위탁 운영하고 있다.

송기훈 조선대 LINC+사업단 교수는 “업무협약을 통해 광주 지역 우수 중소기업을 소개하고 조선대 재학생 및 졸업생의 기업탐방 프로그램 등 다양한 프로그램을 통해 취업률을 향상시키겠다”고 말했다.

김춘성 조선대 LINC+사업단장은 “이번 협약식을 통해 지역 사회적 기업과 기관과의 유대 관계를 강화하고, 조선대 학생들의 진로, 취업에 많은 도움이 될 것으로 예상된다. 다양한 산학협력 활동을 지속적으로 전개하겠다”고 했다.

