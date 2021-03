SK 핸드볼 팀 선수단 11명 집단감염

[아시아경제 이춘희 기자] SK호크스 남자 핸드볼 팀 선수단이 코로나19에 집단감염된 사실이 확인됐다.

24일 청주시 등에 따르면 전날 오후 SK호크스 선수와 코치진 등 13명을 대상으로 코로19 검사를 실시한 결과 이 중 11명이 확진 판정을 받았다. 다른 2명은 음성 판정을 받았다.

SK호크스 선수단은 선수 1명이 지난 18일부터 기침·오한 증세를 보인 이후 전날까지 총 9명이 코로나19 의심증세를 보였다. 확진 된 11명 중 나머지 2명은 특이 증상이 없었다. 당국은 이들의 감염경로를 확인 중이다.

청주를 연고로 한 SK호크스는 전체 선수 21명 중 국가대표로 차출되거나 부상 중인 8명을 제외한 13명이 최근까지 훈련을 이어왔다. 이들은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 1,500 등락률 -1.11% 거래량 3,856,204 전일가 135,000 2021.03.24 15:30 장마감 관련기사 끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로SK하이닉스, 최근 5일 개인 180만 8753주 순매수... 주가 13만 2500원(-1.85%) close 청주공장 기숙사 한 층을 숙소로 사용했다. 3명은 청주 자택에서 출퇴근 한 것으로 전해졌다.

SK호크스는 지난달 9일 청주에서 홈 경기를 치른 후 '2020-2021 SK핸드볼 코리아리그'를 마쳤다.

방역당국 관계자는 "검사받은 13명 외 최근 2주 간 훈련 참여 선수는 없는 것으로 파악됐다"며 "확진자의 동선을 조사해 접촉자를 찾는 한편 감염경로를 확인하는 중"이라고 말했다.

