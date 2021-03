1000억원대 불법 도박사이트 운영자에게서 압수한 5만원권만 18억원

부산 경찰, 해외도박사이트 운영 일당 검거 … 4명 구속, 1명 입건, 2명 추적 중

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 1000억원대 불법 스포츠 도박사이트를 운영하던 일당이 경찰 수사망에 걸렸다.

부산경찰청은 해외에 서버를 두고 필리핀과 국내 사무실에서 1000억원대 불법 스포츠 도박사이트를 운영한 혐의로 운영자 5명을 검거해 40대 주범 A씨 등 4명을 구속하고 1명을 입건했다고 24일 밝혔다. 잠적한 공범 2명에 대해서는 추적 중이다.

경찰에 따르면 주범 A씨 등 7명은 2018년 6월부터 올해 3월까지 중국에 도박 서버와 일본에 경유지 서버를 두고 필리핀, 한국 등에서 도박 운영 사무실을 차린 뒤 도박 홍보사이트를 통해 회원 1800여명을 모집했다.

이들은 회원을 상대로 1000억원대 불법 스포츠 도박사이트를 운영하며 수십억원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있다.

이들은 사회 선후배 관계로 도박사이트로 돈을 벌 수 있다는 생각에 친형제들까지 끌어들여 운영에 가담한 것으로 밝혀졌다.

경찰은 국내 운영 사무실과 은신처를 압수수색하던 중 여행용 캐리어 가방에 숨겨진 현금 5만원권 14억원(2만8000매)과 차량, 금고 등에서 현금 약 4억6000만원 등 총 18억6000만원을 압수했다.

사이트 관리를 맡았다 잠적한 공범 2명과 함께 이들에게 도박사이트 프로그램을 개발해 유통해준 일당도 계속 추적 수사 중이다.

경찰은 코로나19로 인한 비대면 활동이 지속됨에 따라 불법도박사이트가 극성을 부릴 것으로 판단해 올해 3월부터 10월말까지 전국적으로 집중 단속 중이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr