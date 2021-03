[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 ‘신한스테이 주식 옮기기 이벤트’를 5월 31일까지 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 이벤트는 개인 고객이 이벤트 참여를 신청하고 현금을 입금하거나 주식을 입고하면 된다. 1000만원 이상 자산이 증대한 고객에게 현금 5만원, 5000만원 이상은 10만원, 1억원 이상은 20만원 등 자산증대 금액에 따라 최대 200만원까지 혜택을 받을 수 있다.

‘신한스테이 주식 옮기기 이벤트’는 신청일부터 5월 31일까지 입금 및 입고된 금액을 합산한다. 최종적으로 자산이 증대한 금액은 6월 30일에 평가하므로 해당 날짜까지 자산을 유지해야 하고, 국내 주식을 1000만원 이상 거래해야지만 이벤트 혜택을 받을 수 있다. 이벤트는 신한금융투자 홈페이지와 모바일 앱 ‘신한알파’에서 신청할 수 있고, 이벤트 신청일부터 거래한 내역만 집계에 반영된다.

