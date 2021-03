[포토] 롯데마트 수완 “봄 향기 물씬…미나리 드세요”

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데마트 수완점에서 산지뚝심 청도 한재 미나리를 선보이고 있다. 청도 한재 미나리는 지형 특성상 지하수가 풍부하고 배수가 잘되고 일교차가 커 미나리 속이 꽉 차 있어 아삭거리는 맛과 식감이 우수해 미나리중 유일하게 특허청으로부터 ‘지리적 표시 등록’을 취득한 미나리로 인기를 끌고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr