[공직자재산공개] 교육감 재산 1위는 '44억' 강은희 대구 교육감…조희연 11억

[아시아경제 이지은 기자] 시·도 교육감 중 재산이 가장 많은 사람은 강은희 대구광역시교육청 교육감인 것으로 나타났다. 조희연 서울시 교육감의 재산은 11억2622만원으로 전년 대비 3290만원 늘었다.

정부공직자윤리위원회가 25일 관보를 통해 공개한 '정기 재산변동사항 신고내역'에 따르면, 시·도 교육감 중 재산이 가장 많은 사람은 44억2882만원의 재산을 신고한 강 교육감으로 나타났다. 강 교육감은 지난 1년 동안 1억1881만원의 재산을 불린 것으로 나타났다.

김병우 충북도 교육감이 15억7330만원, 설동호 대전시 교육감이 13억5554만원으로 그 뒤를 이었다.

교육감 중 가장 재산이 적은 사람은 2억3055만원의 재산을 신고한 장석웅 전남도 교육감으로, 재산은 전년 대비 2232만원 늘었다. 이석문 제주도 교육감이 3억133만원, 도성훈 인천시 교육감이 3억7930만원으로 그 뒤를 이었다.

교육감 중 지난 1년 사이 가장 재산이 많이 늘어난 사람은 설 교육감으로 2억8352만원 증가했다. 각각 임종식 경북도 교육감이 1억7735만원, 노옥희 울산시 교육감이 1억2694만원으로 그 뒤를 이었다.

교육감 중에서는 지난 해 대비 재산이 줄어든 사람은 없는 것으로 나타났다.

이밖에도 조 서울시 교육감의 재산은 11억2622만원으로 전년 대비 3290만원 늘었으며, 이재정 경기도 교육감의 재산은 8억541만원으로 전년 대비 3650만원 증가했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr