한섬, 패션업계 최초 온라인 ‘프리미엄 세탁 서비스’ 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 한섬이 온라인 시장 공략 강화를 위해 국내 패션업계 최초로 온라인 ‘프리미엄 세탁 서비스’를 선보인다.

현대백화점그룹 계열 패션전문기업인 한섬은 자사 플랫폼 ‘더한섬닷컴’ 우수 고객을 대상으로 의류를 수거해 세탁한 뒤 집으로 배송해주는 ‘한섬 케어 플러스’를 론칭한다고 24일 밝혔다.

‘한섬 케어 플러스’는 프리미엄 세탁 서비스로, 더한섬닷컴 온라인 전용 멤버십(THE 클럽) 등급 중 VIP 고객(더 스타 등급, 스타 등급)을 대상으로 운영된다.

고객이 더한섬닷컴 홈페이지나 애플리케이션에서 서비스를 신청하면 전문 상담원이 해피콜을 통해 ‘세탁 가능 상품’과 ‘수거 및 배송 방법’ 등을 안내하고, 수거와 배송은 택배를 통해 비대면 방식으로 운영된다.

배송지 기준 강남·강동·동작·마포·서초·송파·영등포·용산구 등 서울 8개구는 고객이 원하는 경우, 전담 직원과 서비스 전용 차량이 방문하는 대면 서비스도 가능하다.

한섬은 ‘한섬 케어 플러스’ 운영을 위해 별도의 전담 물류팀을 운영할 예정이며, 수거된 의류를 접수하고 관리하는 공간에는 별도의 CC(폐쇄회로)TV도 설치할 예정이다. 검수·포장 담당자가 상품 상태를 직접 확인했다는 표식(스티커)과 옷걸이, 보호 비닐 등 전용 패키지도 개발해 서비스 품질을 향상할 예정이다.

글로벌 친환경 실리콘 세탁 전문업체인 ‘그린어스’와도 협업해 세탁 품질에서 있어서 프리미엄급 서비스를 제공할 방침이다. ‘실리콘 세탁’이란 세탁 공정에서 ‘실리콘 용제’가 의류 옷감 사이로 침투해 소재 손상을 줄이고 의류 세탁과 동시에 섬유 코팅 효과로 의류 관리의 편리성을 높여주는 세탁법이다.

한섬 관계자는 "실리콘 용제는 일정 시간 후 다시 모래, 물, 이산화탄소로 분해돼 환경을 오염시키지 않아 친환경적인데다, 석유 성분이 아니어서 피부에 자극이 적은 것이 장점"이라며 "일반 세탁에 비해 가격이 3~4배 이상 비싸지만, 고급 의류에 최적화된 프리미엄 서비스를 고객에게 제공하기 위해 실리콘 세탁업체와 손잡았다"고 설명했다.

이어 "우수 고객 대상 자체 설문결과, 제공 받고 싶은 혜택 1위로 ‘의류 관리 서비스(69.1%)’를 꼽았다"라며 "앞으로도 다른 패션몰과 차별화하기 위해 온라인 고객만을 위한 특화 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr