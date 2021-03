기아 K8 사전계약 첫 날 1만8015대…기아 세단 신기록 경신

K5 보유 세단 첫날 사전계약 대수 기록 7003대 깨져

[아시아경제 유제훈 기자] 기아는 지난 23일 전국 영업점을 통해 사전계약에 돌입한 K8의 첫날 계약대수가 1만8015대를 기록했다고 24일 밝혔다. 3세대 K5이 보유한 기아 세단 역대 최다 첫날 사전계약 대수 7003대를 1만1000여대 초과 달성한 것이다.

기아에 따르면 이번 첫날 사전계약 대수는 지난해 K7 국내 판매실적(4만1048대)의 약 44%에 달한다. 기아 관계자는 "K8 계약 첫날부터 많은 고객의 관심과 성원으로 사전계약 신기록을 달성했다"면서 "K8은 새로운 기아의 첫 번째 모델로 성공적인 첫걸음을 내딛었을 뿐 아니라 국내 세단시장에 지각변동을 일으킬 것으로 기대한다"고 전했다.

한편 기존 기아의 준대형 세단 K7 후속모델인 K8은 고급스러운 실내·외 디자인을 갖추고 강력한 동력 성능 기반의 안정적인 주행성능은 물론 더욱 정숙하고 편안한 승차감을 자랑한다. 또한 기아의 가장 진보한 운전자 보조 시스템, 모든 고객을 위한 편안한 탑승 공간, 메리디안 프리미엄 사운드, 파노라믹 커브드 디스플레이 등 뛰어난 상품성을 갖췄다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr