▶박광순씨 별세, 이경자씨 남편상, 박상은·상희 씨 부친상, 황석형(선문대 교수), 김종서(한화토탈 대표이사)씨 빙부상 = 23일 오후, 춘천 강원대학교병원 장례식장 2호실, 발인 25일 오전, 033-258-9402

