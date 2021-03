안드로이드 오류에 카톡 '먹통' 소동…구글 늑장 대응 논란(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 구글 안드로이드 스마트폰에서 23일 앱 실행 오류가 발생해 이용자들이 7시간 넘게 불편을 겪었다.

이날 오전 8시께부터 안드로이드 스마트폰에서 '앱을 중지했습니다'라는 알림창이 뜨면서 카카오톡·네이버 등 앱 접속 오류가 발생했다.

이번 오류는 안드로이드 운영체제(OS)에서 작동하는 시스템 앱 '웹뷰' 때문인 것으로 추정됐다. 최근 업데이트 이후 기존 앱 등과 충돌한 것으로 보인다.

일부 이용자들은 스마트폰 고장으로 인지하고 삼성전자나 LG전자 서비스센터를 찾으면서 대기 행렬이 이어지는 해프닝도 발생했다.

이 때문에 구글의 늑장 대응이 도마 위에 올랐다. 오전부터 이용자들의 불편이 계속됐지만 구글은 오후 3시가 되어서야 공식 블로그에 안내글을 올렸다.

이후 두시간이 지난 오후 5시가 되어서야 "안드로이드 앱 다운 현상을 일으킨 웹뷰 관련 이슈가 모두 해소됐다"면서 안내 방법을 공지했다.

구글에 따르면 구글플레이 앱을 실행한 뒤 안드로이드 시스텝 웹뷰(WebView)를 검색한 뒤 '업데이트' 옵션을 선택하면 문제가 해결된다. 같은 방식으로 '크롬'을 업데이트하면 앱 충돌 문제가 사라진다고 구글은 설명했다.

하지만 구글은 이 과정에서 7시간이 넘게 불편을 겪은 이용자들에 대한 사과 한 마디 없어 빈축을 사고 있다.

한편 방송통신위원회는 이번 논란과 관련해 손해배상 사안이 되는 지 검토에 나섰다. 전기통신사업법 33조 2항에 따르면 전기통신사업자는 전기통신역무의 제공이 중단된 경우 이용자에게 중단된 사실과 기준·절차 등을 알려야 한다고 규정하고 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr