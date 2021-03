전남도교육청 ‘학부모와 함께하는 놀이 영상’ 제작

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 ‘온 가족이 함께하는 슬기로운 집콕놀이-누거니! 받거니!’ 놀이 영상을 제작해 도내 일선 학교에 배포할 예정이다고 23일 밝혔다.

이 영상은 코로나19 장기화로 쌓인 스트레스를 놀이로 풀고, 건전하고 활기찬 가정생활을 영위할 수 있도록 도교육청과 순천의 학부모 놀이동아리(곤지곤지 팀. 노마야 놀자 팀)가 협력해 제작한다.

영상은 총 5편 제작할 예정이며, 이번에 공개할 영상은 1편 ‘맨손 놀이’이다.

‘맨손 놀이‘ 영상에 수록된 놀이는 ▲369 ▲만두만두 ▲만세 가위바위보 ▲얼굴 디비디비딥 등 4가지로 가정과 학교에서 누구나 손쉽게 따라 할 수 있도록 제작했다.

곤지곤지 놀이동아리 박미선 대표는 “모두 어려운 시기에 학부모들에게 조금이나마 도움이 되고, 놀이를 통해 많은 아이가 부모와 함께 웃고 소통하는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

장석웅 교육감은 “놀이는 자녀와 가장 쉽게 할 수 있는 소통의 방법”이라며 “이번 놀이 영상을 통해 코로나로 인한 스트레스를 해소하고 건강하고 활기찬 가정문화가 형성되길 바란다.”고 말했다.

한편 전남도교육청은 내달 ‘슬기로운 집콕놀이’ 2편을 제작해 오는 5월 가정의 달에 공개하며, 영상은 전남교육통 홈페이지, 유튜브, 전남 학부모 한마당 밴드에 탑재할 예정이다.

