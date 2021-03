1000년의 노란꽃, 구례산수유 시목 만개

지난 2014년 국가중요농업유산 지정, 지난해 종자 영구시설 “씨앗은행” 영구 저장

구례군, 산수유나무 유래 등을 활용한 중국관광객 모객 콘텐츠 개발 추진

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군(군수 김순호)산동면에 있는 국내 최고(最古)의 산수유 시목이 1000년동안 노란 꽃을 만개해 왔다.

지리산 노고단 아래 산수유마을로 불리는 산동면에는 무려 11만7000여 그루가 넘는 산수유나무가 자라고 있다.

1000년 전에 중국 처녀가 시집오면서 가져와 심었다는 구례 산수유는 전국 생산량의 70%를 차지하고 있다.

이곳에서는 지난 1999년부터 산수유꽃 축제를 개최해 이제는 전국을 대표하는 봄꽃 축제로 성장했다.

구례 산수유는 지난 2008년 지리적표시 등록이 되었으며 2011년에는 구례군이 산수유 산업특구로 지정됐다.

지난 2014년 산수유 농업이 국가중요농업유산에 지정됐고, 현재는 세계농업유산 등재를 추진하고 있다.

특히, 지난해에는 구례산수유 시목종자가 국립백두대간수목원 종자 영구시설인 씨앗금고에 영구 저장됐다.

군에서는 이러한 산수유 열매를 활용한 다양한 제품개발과 함께 기능성식품 원료 등록을 추진하는 등 주민소득화에도 노력하고 있다.

산수유 효능은 최근 연구 발표 자료에 따르면 당뇨병개선, 갱년기 여성건강, 전립선건강, 근감소 예방, 비만 예방, 간 건강 등에 탁월한 효과가 있는 것으로 알려지면서 건강식품으로 각광을 받고 있다.

김순호 군수는 “코로나19로 지난해에 이어 올해에도 축제를 취소했지만 전국적인 봄꽃으로 알려지면서 힐링여행을 위해 여전히 많은 상춘객들이 찾고 있다”며 “코로나19로 지친 심신을 구례 산수유꽃으로 힐링하고 산수유열매로 치유됐으면 좋겠다”고 말했다.

한편, 군에서는 구례산수유의 유래와 중국 진시황제의 지리산불로초 경우지로 중국과의 오랜 인연을 매개로 중국관광객 유치를 위한 콘텐츠 발굴과 함께 시진핑 국가주석의 국내 방한 시 구례군 방문을 요청 중에 있다.

호남취재본부 육미석 기자 kun5783@asiae.co.kr