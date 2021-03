유명희 본부장-타이 USTR 대표, '새로운 통상질서 정립, WTO 개혁' 긴밀히 협력키로

23일 화상면담 진행

조만간 한미 통상장관회담 개최키로

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 한미 통상장관이 디지털통상 등 새로운 통상질서 정립과 세계무역기구(WTO) 개혁 등에 대해 긴밀히 협력하기로 했다.

산업통상자원부는 23일 유명희 통상교섭본부장과 캐서린 타이 미국 무역대표부(USTR) 신임 대표가 화상면담을 개최해 양국의 통상정책을 공유하며 이 같은 협력방안을 논의했다고 밝혔다.

이와 함께 양국은 이른 시일 내에 한미 통상장관회담을 개최해 양자 및 다자 협력 논의를 지속하고 이를 보다 심화시켜 나가기로 했다.

이번 면담은 지난 18일 타이 대표의 취임을 계기로 미측이 요청함에 따라 성사됐다. 타이 대표는 우리나라를 포함해 영국과 캐나다, 유럽연합(EU) 등 주요 파트너 국가의 통상장관 및 WTO 사무총장과 우선적으로 상견례를 겸한 화상 또는 유선 면담을 진행하고 있다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr