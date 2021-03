▲이희봉씨 별세, 이광용(뉴스웰 대표)·이채원씨 부친상, 송태완(SK에너지 부장)씨 장인상 = 23일 오전 7시, 청주성모병원 장례식장 2층 특1호실, 발인 25일 오전 8시50분, 장지 청주 목련원. ☎ 043-210-5181

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr