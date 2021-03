NS홈쇼핑, 모어댄치킨 닭가슴살 4종 세트 판매

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 23일 랭킹닭컴과 손잡고 건강한 라이프스타일을 위한 닭가슴살 신제품을 단독 론칭한다고 밝혔다.

NS홈쇼핑은 오는 24일 오후 국내 1위 닭가슴살 플랫폼 랭킹닭컴과 공동기획한 '모어댄치킨 닭가슴살 4종 세트'를 방송한다. 모어댄치킨은 자연의 감동을 그대로 담아 소비자에게 전하는 네이처 센세이션의 식품 철학으로 만든 NS홈쇼핑의 프리미엄 닭가슴살 브랜드이다.

이번에 선보이는 모어댄치킨 닭가슴살 4종 세트는 랭킹닭컴의 노하우를 더해 맛과 영양에 편의성까지 갖춘 상품이다. 스팀 공법으로 부드러운 식감을 높인 스팀 닭가슴살과 쫀득한 큐브 형태로 수분까지 보존한 큐브 닭가슴살 등 두 가지 타입을 랭킹닭컴에서 인기 있는 두 가지 맛으로 만들었다.

팩당 100g 정량 포장으로 언제 어디서나 간편하게 먹을 수 있으며, 단백질 함량이 20g 이상으로 영양 관리를 위한 체계적인 식단 관리가 가능하다. 건강을 내세운 식품답게 신선한 국내산 100% 닭가슴살을 믿을 수 있는 HACCP 인증시설에서 안전하게 만들었다.

NS홈쇼핑 관계자는 "모어댄치킨은 홈쇼핑 식품 1위 NS홈쇼핑과 닭가슴살 플랫폼 1위 랭킹닭컴의 특급 콜라보 상품"이라며 "저칼로리 고단백의 대표 식품인 닭가슴살을 더 맛있고 간편하게 만들어 식단관리를 위해 매일 드시는 분은 물론 온 가족 건강 반찬, 아이들 영양간식으로도 강력 추천한다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr