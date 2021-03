[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 송혜교가 눈부신 미모로 근황을 전했다.

최근 송혜교는 자신의 SNS에 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에서 송혜교는 여신 미모를 뽐내고 있다. 화장품 브랜드의 화보 컷으로 특히 송혜교의 잡티 하나 없는 무결점 피부에 완벽한 비주얼까지 많은 이들의 감탄을 자아냈다.

누리꾼들은 "눈이 환해졌어요", "반짝 반짝", "피부가 어쩜 저리 깨끗하지" 등 극찬하는 댓글을 쏟아냈다.

한편 송혜교는 최근 올 하반기 방송되는 SBS 새 드라마 '지금 헤어지는 중입니다' 출연을 확정해 화제를 모았다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr