“스스로 마셔요”…SK매직, 우리 아이 건강 습관 캠페인 진행

업계 최초 정수기 ‘어린이 버튼’ 도입

키 작은 어린이도 손쉽게 물 마실 수 있도록 접근성 높여

[아시아경제 김희윤 기자] SK매직은 어린이에게 스스로 물 마시는 건강 습관을 길러주기 위한 ‘우리 아이 건강 습관 캠페인, 꾹꾹! 챌린지’를 진행한다고 23일 밝혔다.

SK매직에 따르면 이번 캠페인을 다음달 5일까지 페이스북을 통해 진행된다. 앞서 SK매직은 지난 2018년 업계 최초 ‘올인원 직수 정수기’ 하단에 ‘어린이 버튼’을 탑재해 키가 작은 어린이들도 어른의 도움 없이 언제나 손쉽고 안전하게 물을 마실 수 있도록 했다.

이에 SK매직은 보다 많은 아이들의 참여를 통해 올바른 물 섭취 습관을 기를 수 있도록 이번 캠페인을 마련했다고 설명했다.

참여 방법은 간단하다. 어린이들과 영상 속에 나온 꾹꾹 댄스를 따라한 영상을 본인 페이스북 계정에 업로드 한 후, 해당 영상 URL을 #SK매직 #스스로물마시기 #꾹꾹챌린지 #어린이버튼 등 필수 해시태그와 함께 SK매직 공식 페이스북 내 해당 이벤트 게시물에 댓글로 작성하면 된다.

추첨을 통해 1등에게는 올인원 직수 정수기(2명), 2등에게는 백화점 상품권 5만원권(10명)을 증정한다. 또한 이벤트 참여자 100명을 선정해 스타벅스 커피 기프티콘을 제공한다. 이밖에 가장 많은 ‘좋아요’ 수를 얻은 인기상 1명에게도 올인원 직수 정수기를 제공하며, 당첨자는 다음달 9일 공식 페이스북을 통해 발표한다.

SK매직 관계자는 “물은 우리 몸의 약 70%를 차지할 만큼 건강과 생명 유지에 반드시 필요한 필수 요소로 어릴 때부터 올바른 물 섭취 습관을 기르는 것이 중요하다”면서 “이번 챌린지를 통해 보다 많은 분들의 참여로 건강한 물 섭취 습관을 갖는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

