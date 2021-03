와이제이엠게임즈, 가톨릭관동대학교 보건의료융합연구소와 디지털 치료제 기술개발 업무 협약

[아시아경제 유현석 기자] 와이제이엠게임즈 와이제이엠게임즈 193250 | 코스닥 증권정보 현재가 2,145 전일대비 65 등락률 +3.13% 거래량 1,434,729 전일가 2,080 2021.03.23 10:31 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 '핵폭탄급' 호재 나온다...현재 급상승 유력 종목은?와이제이엠게임즈, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.4%【시선집중】 "왜 내것만 안오르는데..." 그럼 이거라도 잡아보자 TOP3 close 는 관계사 원이멀스가 가톨릭관동대학교 보건의료융합연구소와 디지털 치료제 공동 개발에 관한 업무 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 업무 협약을 통해 원이멀스와 가톨릭관동대학교 보건의료융합연구소는 스트레스 고위험 직군을 대상으로 한 ▲산림치유 서비스 모델 개발 ▲디지털 기술과 융합한 치유 콘텐츠 개발 ▲온라인 및 오프라인을 효과적으로 이용할 수 있는 산림치유 프로그램 운영모델 효과성의 임상 등에 관한 연구개발 협력을 진행할 예정이다.

원이멀스는 가상현실(VR)게임 전문 개발사로 전세계 10개국 이상 200여개 스테이션에 자체 개발 VR게임 ‘디저트 슬라이스’ 등을 보급해 왔다. 향후 VR게임 개발에서 쌓아온 기술력을 바탕으로 가톨릭관동대학교 보건의료융합연구소와 국제성모병원의 의료진과 함께 협업을 통해 얻어진 데이터베이스를 사용해 디지털 치료제 개발의 프로세스를 구축한다는 계획이다.

양보근 원이멀스 VR사업 총괄이사는 “디지털 치료제는 수면, 영양, 운동 등 생활습관에 대한 행동 교정을 통해 치료 효과를 거둘 수 있는 질환을 주목한다”며 “산림 치유 프로그램과의 접목을 통해 디지털 치료제 시장을 선도할 수 있는 컨텐츠로 개발이 가능할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편 와이제이엠게임즈 관계사 원이멀스는 이번 디지털 치료제 업무협약을 시작으로 다양한 디지털 컨텐츠를 활용한 치료제를 개발할 계획이다. 또한 디지털 치료제 개발 대상이 되는 다양한 질환에서 VR기술 활용에 대한 노하우를 확보해 VR컨텐츠를 이용한 디지털 치료제 개발 시장을 선도한다는 목표다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr