"올 투숙 기간만큼 내년 해외 숙박" 롯데호텔, 허니문 패키지 출시

"글로벌 호텔 그룹 시너지 극대화"…더블 허니문 패키지 출시

올해 국내 허니문 떠나면 내년 해외 5개 호텔서 무료로 '한번 더 허니문'

"국내와 해외 신혼여행 두 마리 토끼 잡는 신선한 시도"



롯데호텔 허니문 패키지 '트래블 포 투모로우(Travel for Tomorrow)'.

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔은 올해 국내 롯데호텔에서 허니문을 보내면 내년 해외 롯데호텔 숙박을 무료로 제공하는 신개념 허니문 패키지 '트래블 포 투모로우(Travel for Tomorrow)'를 선보인다고 23일 밝혔다. 이 상품을 이용하면 올해 허니문은 국내에서 즐기고, 결혼 1주년은 해외에서 즐길 수 있다는 설명이다.

롯데호텔은 이번 허니문 패키지에 대해 "백신접종이 궤도에 오르며 코로나19 종식 실마리가 보이는 가운데 세계 각국에서 호텔과 리조트를 운영 중인 글로벌 호텔 그룹이라는 장점을 극대화한 상품"이라고 말했다.

트래블 포 투모로우는 오는 4월1일부터 10월31일까지 ▲시그니엘 서울·부산 ▲롯데호텔 서울·월드·제주 등 국내 5개 호텔에서 허니문을 즐길 수 있도록 구성했다.

시그니엘 서울은 호텔 크레딧 10만원을 제공하는 스위트룸 상품이다. 연박 시 '롤스로이스 픽업·샌딩 서비스'가 제공된다. 시그니엘 부산은 와인, 디저트 등을 포함한 객실 내 웰컴 어메니티와 레터링 케이크가 준비된다. 롯데호텔 서울은 르살롱 2인 혜택, 오후 3시 레이트 체크아웃 등이 포함된다. 서울 시내(호텔 포함)와 김포 혹은 인천 공항 사이 픽업·샌딩 서비스가 무료로 1회 가능하다. 롯데호텔 월드도 클럽 라운지 2인 혜택을 제공한다. 룸서비스로 모엣샹동 임페리얼이 준비된다.

롯데호텔 제주는 석식과 스파, 야외 체험 프로그램 등의 연박 혜택이 들어갔다. 김포공항 롯데몰 무료 주차도 제공돼 제주 지역 장기 숙박을 고려한다면 최적의 선택이다. 패키지는 1박 기준 44만원부터다(세금 및 봉사료 별도).

허니문 패키지를 이용하면 2022년 롯데호텔 해외 체인 5곳(롯데호텔 괌·블라디보스토크·하노이·호치민, 롯데아라이리조트) 중 한 곳에서 무료 숙박이 가능하다. 패키지 이용 월을 기준으로 다음해 같은 월과 전후 1개월 씩을 포함한 총 3개월의 유효기간 내에 트래블 포 투모로우의 이용일 수만큼 투숙할 수 있다. 다섯 군데 해외호텔 모두 비행 시간이 짧은 인기 여행지에 위치해 여행을 떠나기도 수월하다.

조은영 롯데호텔 프로모션 랩 팀장은 "해외 허니문이 제한된 신혼부부들에게 희망을 드리고자 글로벌 호텔 그룹의 강점을 살려 해당 패키지를 출시했다"며 "향후 여행 재개 상황에 따라 무료 숙박 특전 대상 해외 호텔을 더 늘려나갈 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr