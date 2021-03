한화생명, 청소년 금융교육 지원 '경제교실' 출범

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,055 전일대비 30 등락률 -0.97% 거래량 1,992,812 전일가 3,085 2021.03.22 11:24 장중(20분지연) 관련기사 소송가액만 2조원대…지난해 보험사 소송 늘었다한화생명, 판매자회사 출범 앞두고 현대해상과 컨설팅 손잡아삼성생명, 업계 처음 직원 평균 급여 1억 넘었다(종합) close 은 아동·청소년의 금융교육을 지원하는 '2021 한화생명 경제교실'을 출범했다고 22일 밝혔다.

한화생명 경제교실은 '1사1교 금융교육'의 일환으로 금융감독원과 개발한 콘텐츠로 교육 프로그램을 구성했다. 강사는 금융회사 또는 아동·청소년 교육경험이 있는 실력 있는 전문강사로 구성, 경력단절여성을 우대해 여성 일자리 창출에도 기여했다.

강사 30명은 전국 281개 초등·중학교 중 300학급, 1만여명의 학생들에게 경제지식을 전파한다. 기초금융상식과 올바른 금융생활습관 등을 주제로 한 실제사례 전달로 학생들이 보다 현실적이고 구체적인 금융을 접할 수 있게 돕는다.

코로나19로 대면교육에 제약이 있는 학생들을 위해 컴퓨터나 모바일을 활용한 실시간 온라인 교육방식도 추가했다. 더 많은 학생들이 교육을 접할 수 있도록 영상 콘텐츠로도 제작해 배포할 계획이다.

한화생명 관계자는 "한화그룹 사회공헌철학인 '함께 멀리' 정신을 바탕으로 미래의 주역인 우리 아이들이 돈에 대한 긍정적인 마인드와 경제관념을 갖도록 돕겠다"며 "금융교육 전문강사로 참여해주신 분들의 지혜와 열정으로 학생들에게 유익한 교육이 진행될 수 있도록 함께하겠다"고 말했다.

