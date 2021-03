동원홈푸드, '심방골주부'와 협업 간편식 3종 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 동원홈푸드가 운영하는 온라인 장보기 마켓 '더반찬&'이 요리 유튜버 ‘심방골주부’와 협업해 한식밥상 가정 간편식(HMR) 3종을 출시했다고 22일 밝혔다. 제품은 시골 돼지짜글이, 꽁치김치지짐, 등갈비김치찜 등으로 구성됐다.

'심방골주부'는 시골밥상, 집밥을 컨셉으로 직접 기른 채소를 비롯해 건강한 식재료로 다양한 한식 레시피를 선보이는 요리 유튜버다. 더반찬&은 유튜버 ‘심방골주부’의 음식 철학이 담긴 조리법을 직접 전수 받았다. 특히 설탕을 넣는 대신 ‘심방골주부’의 비법 레시피인 생강청을 넣어 감칠맛은 물론 한식 고유의 맛을 재현했다.

‘시골 돼지짜글이’는 넉넉한 양의 돼지고기와 각종 야채, 양념이 잘 어우러져 있는 HMR 제품으로, ‘심방골주부’의 유튜브 영상 중 140만 회의 조회수를 기록한 인기 레시피를 바탕으로 만들었다. ‘꽁치김치지짐’과 ‘등갈비김치찜’은 국내산 김치와 각각 꽁치, 등갈비를 함께 넣고 오랜 시간 졸여 매콤하면서도 재료 본연의 감칠맛이 살아있다. 가격은 각각 1만원, 9500원, 2만원 등이다.

더반찬&은 요리 유튜버 ‘심방골주부’와 협업을 기념해 오는 23일부터 30일까지 퀴즈 이벤트를 진행한다. 더반찬& 홈페이지에서 ‘심방골주부’와 관련된 질문에 답을 맞춘 고객을 대상으로 각종 경품을 제공할 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr