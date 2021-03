[아시아경제 임혜선 기자] 농심이 양파링에 짜파게티의 맛을 조합한 스낵 신제품 '짜파링'을 출시했다고 22일 밝혔다.

짜파링은 양파가 짜장면의 주 재료로 사용된다는 점에 착안해 개발한 제품이다. 양파의 단맛과 볶음짜장 소스의 짭짤한 맛이 이뤄내는 ‘단짠’의 조화가 인상적이다.

농심 측은 "포테토칩 육개장사발면맛(2019년)과 포테토칩 김치사발면맛(2020년) 등 스낵에 라면을 접목한 협업 제품의 인기에 힘입어 짜파링을 내놓게 됐다"면서 "짜파링이 1020세대의 호기심을 끌고 입맛을 사로잡을 수 있을 것"이라고 기대했다.

농심 양파링은 1983년 출시된 스테디셀러다. 담백 고소한 양파맛이 돋보이는 링(Ring)타입의 스낵이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr