그랜드 조선 제주, 굿 이너프 패키지 판매…힐링여행 제안

[아시아경제 임춘한 기자] 그랜드 조선 제주는 22일 객실에서 피크닉과 휴식 모두를 즐길 수 있는 힐링여행을 제안하며 ‘굿 이너프(Good Enough)’ 패키지를 6월 30일까지 판매한다고 밝혔다.

굿 이너프 패키지는 객실 안에서 나이트 피크닉을 즐길 수 있도록 프라이드치킨과 수제 맥주 J 라거 2병을 제공한다. 뷔페레스토랑 아리아 조식 2인권을 함께 구성해 투숙하는 동안 제주에서 제안하는 미식의 즐거움을 누릴 수 있다.

또한 해당 패키지 전용 객실인 스튜디오 스위트룸 내에는 홈 헬스케어 전문 기업인 세라젬의 안마의자 파우제가 비치돼 있어 투숙하는 동안 최상의 휴식을 경험할 수 있다. 굿 이너프 패키지는 투숙일에 따라 51만원(세금 별도)부터다.

한편, 그랜드 조선 제주의 본관 및 신관 사우나 공용 라운지에는 세라젬의 척추 의료가전 세라젬 마스터V4와 안마의자 파우제 등 총 12대가 비치돼 있어 일반 투숙고객들도 자유롭게 휴식을 즐길 수 있다.

