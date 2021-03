AK몰, 샤샤 라이브 론칭…고양이 캐릭터 전면에

[아시아경제 임춘한 기자] AK플라자가 운영하는 AK몰이 오는 23일 라이브 방송을 흡수·통합해 ‘샤샤 라이브’로 새롭게 론칭한다고 22일 밝혔다.

샤샤 라이브는 고객 편의성을 개선하기 위해 실시간 라이브 방송을 AK몰 모바일 앱에서 간단히 클릭만으로 시청할 수 있도록 했다. 또한 여러 제휴사와 다방면으로 협업해온 경험을 살려 다양한 콜라보 컨텐츠를 새롭게 선보이고 고객들에게 선호도가 높은 카테고리인 뷰티와 식품을 기존보다 전문적으로 다룰 계획이다.

공식 첫 번째 라이브 방송은 23일 오후 8시 30분로 AK몰 모바일 앱에서 실시간으로 볼 수 있다. AK플라자 분당점 1층을 무대로 명품 화장품을 다룰 예정으로 ‘에스티로더’, ‘겔랑’, ‘베네피트’ 등 인기 브랜드들이 대거 방송에 참여한다. 이날 하루 동안 고객이 라이브 방송 진행 상품을 구매하면 조건 없이 AK적립금 1만원으로 돌려주는 파격적인 이벤트와 샤샤 캐릭터 굿즈를 총 500명에게 선착순으로 증정한다.

이번 샤샤라이브 개편과 함께 샤샤라는 이름의 고양이 캐릭터를 전면에 내세웠다. AK몰은 향후 샤샤 캐릭터를 마케팅적 용도에만 그치지 않고 유기묘·유기견 등 반려동물 복지를 위한 기부 또는 캠페인의 주인공으로 활약시킬 예정이다.

AK몰 관계자는 “샤샤라이브는 트렌디하고 발랄한 라방이 될 것”이라면서 “앞으로 고객에게 즐거움을 주기 위해 제휴사, 계열사와 협업해 새로운 컨텐츠를 기획할 예정”이라고 말했다.

