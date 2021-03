10명 중 8명 "올해 일자리도 '암울'…코로나 이전보다 나빠"

한경연 18세 이상 1000명 대상 일자리 전망 국민인식 조사

"기업규제완화·고용시장 유연화 필요"

[아시아경제 김흥순 기자] 국민 10명 가운데 7~8명은 올해도 고용 상황이 나빠지고 월급마저 오르지 않는다고 부정적인 전망을 하는 것으로 나타났다. 각종 규제에도 여전히 부동산이 가장 효과적인 재테크 수단이라고 생각하는 이들도 많았다.

22일 전국경제인연합회 산하 한국경제연구원(한경연)이 여론조사기관 모노리서치에 의뢰해 전국에 거주하는 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사해 발표한 '일자리 전망 국민인식'에 따르면, 전체 응답자의 77.3%는 올해 고용상황이 코로나19 사태 이전(2019년)보다 악화될 것이라고 응답했다. 특히 20대 응답자의 경우 올해 고용상황이 '매우 악화 될 것'이라는 전망이 53.2%로 과반을 넘었다. '매우 개선될 것'이라는 응답은 0%로 청년층이 상황을 가장 암울하게 내다보는 것으로 파악됐다.

향후 일자리가 늘 것으로 예상되는 업종 1위는 반도체(21.4%)였다. 바이오 등 신사업(20.6%)이 뒤를 이었다. 일자리가 감소할 것으로 예상되는 업종 1위는 숙박·음식점업(22.5%)이었고 기계·선박·철강(17.4%), 건설(14.5%) 등의 순으로 전망이 좋지 않았다.

코로나19 사태가 촉발한 고용 악화

"해결책은 기업규제 완화"

설문 응답자들은 고용상황이 악화될 주된 원인으로 코로나19 지속(45.3%)을 꼽았다. 국회·정부의 기업규제 강화(26.3%)와 정부의 친노조정책(10.7%), 기업경영실적 부진(10.5%), 신성장동력산업 부재(7.2%) 등이 뒤를 이었다. 고용여건을 개선시키기 위한 과제로는 기업규제완화(24.9%)가 첫 번째로 꼽혔고, 근로형태 다양화 등 고용시장 유연화(21.9%)가 다음이었다.

연령별로는 20대의 경우 기업규제완화(25.0%)와 고용증가 기업 인센티브 확대(21.2%)를 중요하게 꼽았다. 40대는 다른 연령에 비해 신산업육성지원(21.8%)이 중요하다고 짚었다. 60대는 기업규제완화(27.3%)에 이어 공공일자리확대(19.5%) 비중이 높은 것으로 나타났다.

10명 중 약 7명 "월급도 제자리 걸음"

"유망 재테크는 부동산"

응답자 10명 중 약 7명(68.9%)은 올해 물가 상승률만큼 월급이 오르지 않을 것이라고 예상했다. 향후 소득향상을 위해 가장 중요하다고 꼽은 것은 ▲주식, 부동산 등 재테크(32.9%) ▲업무역량강화 및 승진(14.9%) ▲창업(9.1%) ▲이직(7.8%) 순이었다. 기타는 35.3%였다.

가장 유망한 재테크 수단으로는 부동산(30.1%)이 꼽혔고 주식(28.4%)과 기타(16.6%), 금·구리 등 실물자산(8.3%), 예·적금(6.8%), 암호화폐(6.1%), 외화(3.7%) 등의 순이었다. 성별과 연령을 불문하고 부동산과 주식을 가장 유망한 재테크 수단으로 지목했다. 남성은 부동산(30.9%), 여성은 주식(32.3%)을 가장 선호하는 것으로 나타났으며 연령대별로 30대(33.4%)·50대(30.4%)·60대(31.1%)는 부동산, 20대(40.0%)와 40대(28.9%)는 주식을 가장 효과적인 재테크 수단으로 꼽았다. 또 20대에서 주식과 부동산에 이어 최근 투자열풍이 불고 있는 암호화폐(9.5%)를 지목한 점도 특징이다.

추광호 한경연 경제정책실장은 "코로나19 완화 분위기에도 국민이 고용 상황을 여전히 부정적으로 전망하고 있다는 것은 그만큼 우리 경제의 성장 활력이 많이 약화된 것으로 볼 수 있다"며 "국민의 기대를 반영해 일자리 창출을 막고 있는 규제를 완화하고 기득권의 진입장벽을 낮춘 고용시장 조성이 우선돼야 한다"고 주장했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr