[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 지난 17일 지역사회 내 플라스틱 및 일회용품 사용을 줄이기 위해 ‘고고 챌린지’에 참여했다.

이번 챌린지는 늘어나는 플라스틱 생활폐기물을 줄여 환경문제를 해결, 주민이 직접 생활 속에서 실천할 수 있는 재활용 수칙을 널리 알리기 위해 마련됐다.

구는 서울시 및 효성 TNC와 투명페트병 재활용을 위한 업무협약을 체결한 데 이어다양한 환경 정책을 수립하고 있다.

중구와 서초구에 이어 캠페인에 참여한 정순균 강남구청장은 “지역내 플라스틱 사용을 줄이고 쓰레기 분리배출로 자원 재활용에 기여하고자 한다”고 말했다.

